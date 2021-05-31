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ERSOY’DAN İLÇE SPOR MÜDÜRÜ ALTUN’A ZİYARET

ERSOY’DAN İLÇE SPOR MÜDÜRÜ ALTUN’A ZİYARET

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ERSOY’DAN İLÇE SPOR MÜDÜRÜ ALTUN’A ZİYARET

Askeri Fabrikaların Akyazılı Genel Müdürü İmdat Ersoy
Bu haber 2021-05-31 01:13:09 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

 

 Askeri Fabrikaların Akyazılı Genel Müdürü İmdat Ersoy Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun’u ziyaret etti.

 Genel Müdür Ersoy Ziyaretinin İade-i ziyaret olduğunu söylerken, Altun da yapılan ziyaretin kendisini son derece memnun ettiğini söyledi ve ziyaret için Genel Müdüre teşekkür etti.

 Genel Müdürün ziyaretine Akyazı Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı  Hüseyin Kaliç ile Yeni Mahalle Muhtarı Cahit Avcı da  eşlik etti.

 
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