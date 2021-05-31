YENİDEN REFAH PARTİLİLER AKYAZILILARLA BULUŞTU

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen “Akyazılılarla Buluşma “ya

Bu haber 2021-05-31 01:09:55 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

Yeniden Refah Partisi Akyazı İlçe Teşkilatı tarafından organize edilen “Akyazılılarla Buluşma “ya partinin üst düzey yöneticilerinden teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Basri Çayır, İl Başkanı Hidayet Kaya da katılmak suretiyle destek verdiler. İlçe Başkanı Resul Kuşdil’in ev sahibi olduğu ziyarette partinin ilçe binasında bir araya geldiler. Kısa toplantının ardından Küçük sanayi sitesinde Madeni sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş ve yönetimini ziyaret ettiler. Daha sonra da sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundular.

Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş ve sanatkarlar Pandemi nedeniyle karşı karşıya kaldıkları sorunları ziyaretçilerine anlattılar. Sorunları not ettiklerini ifade eden Yeniden Refahçılar bu sorunları yetkililere ileteceklerini söylediler.



