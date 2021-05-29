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AKYAZI’YA BAĞLI YÖRÜKYERİ KARAPINAR YAYLASINDA RÜZGAR GÜLÜ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

AKYAZI’YA BAĞLI YÖRÜKYERİ KARAPINAR YAYLASINDA RÜZGAR GÜLÜ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

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AKYAZI’YA BAĞLI YÖRÜKYERİ KARAPINAR YAYLASINDA RÜZGAR GÜLÜ İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ

Rüzgarı ile meşhur Akyazı ile Göynük sınırında bulunan Karapınar Yaylasında
Bu haber 2021-05-29 00:27:42 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

 

Rüzgarı ile meşhur Akyazı ile Göynük sınırında bulunan Karapınar Yaylasında özel bir şirket tarafından Rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi çalışmaları sürdürülüyor.

 Göynük ilçesi ile Akyazı İlçesi arasında sınır olan Karapınar yaylasında rüzgar gülleri denilen direklerin bir kısmı tamamlanmış, pervaneleri takılmış, elektrik üretmek için hazır bekletilirken diğer yandan da diğer direklerin dikilmesine devam ediliyor.

 Alınan bilgiye göre yaylada bu güne kadar 20 rüzgar gülü oluşturulmuş durumda. Rüzgar alan her yere çok sayıda rüzgar gülü yapılacağı gelen bilgiler arasında.

 

 

 
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