Karaçalılıkta kaza 1 yaralı

Akyazı Karacaçılık Mahallesinde seyir halindeki Otomobil yolu karşısına geçmek isteyince aynı istikametten gelen Hafif Ticari araçla çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı.
Akyazı Karaçalılık Mahallesinde seyir halindeki Otomobil yolu karşısına geçmek istedi,Karşı yöne döndüğü esnada arkasında gelen Hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Otomobil yol kenarındaki bahçe betonuna çarparak durabildi. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken Otomobil sürücüsü Necdet M.yaralandı
Yaralanan Necdet M. Olay yerine gelen Ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı