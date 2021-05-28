BU DA HALK OTOBÜSÜ KUYRUĞU ÇİLESİ

Akyazı Adapazarı arasında yolcu taşıyan Halk Otobüslerinin kalktığı durakta Otobüs yetersizliğinden

Bu haber 2021-05-28 00:00:14 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Adapazarı arasında yolcu taşıyan Halk Otobüslerinin kalktığı durakta Otobüs yetersizliğinden dolayı kuyruklar oluşması nedeniyle vatandaşlar tepkili.

Akyazı Adapazarı arasında yolcu taşıyan Halk Otobüslerinin yetersizliği nedeniyle zaman zaman Duraklarda uzun kuyruklar oluşuyor.

Bu gün saat 13.00 civarında yine Otobüs yetersizliği nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Adapazarı’na gitmek için tek çara olan Akyazı Adapazarı Halk Otobüslerinin düzensiz servisleri nedeniyle dakikalarca yazın güneş kışında yağmur altında sağlıksız ortamlarda çoluk çocuk bu rezilliği yaşıyoruz. Konuyu Büyükşehir belediyesine de şikayet ettik sonucunu da merakla bekliyoruz. Yıllardır tek elden yürütülen hiçbir alternatifi olmayan Akyazı Adapazarı ulaşımında yeni bir alternatif ulaşımın bir önce Akyazı Adapazarı hattında gerçekleşmesini bekliyoruz diyerek tepki gösterdiler.Kooperatif yetkilileri ise olayı pandemi nedeniyle %50 kapasite ile çalışma zorunluluğundan kaynaklandığını belirttiler