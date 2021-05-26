KENDİ İMKANLARI İLE YAYLAYA SU GETİRDİLER

Akyazı’ya bağlı Yörükyeri mahallesi Alıç alanı denilen yaylalarının mesire alanı olması yolunda çalışmalarını

Bu haber 2021-05-26 23:24:12 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Yörükyeri mahallesi Alıç alanı denilen yaylalarının mesire alanı olması yolunda çalışmalarını sürdürürken su ve elektriği olmayan yaylanın bu eksikliklerini giderme yolunda çaba sarfediyorlar.

Bir yandan yaylaya Elektrik getirilmesi için SEDAŞ’a müracaat eden köy muhtarı Musa Şükür diğer yandan da kendi imkanları ile suyu olmayan yaylaya yaklaşık 7.5 kilometre mesafeden su getirmeyi başardılar.

Mahalle halkından Cevat Yaşar isimli vatandaşla birlikte daha yüksek bir yerde tespit ettikleri su kaynağından elde edilen su boru içine alınarak oldukça engebeli yerleri aşarak yaklaşık 7.5 kilometrelik bir mesafeden suyu Alıç mevkiine getirmeyi başardılar.

Yörükyeri Mahallesi Muhtarı Musa Şükür bu su yaylamız için çok önemliydi. Adeta imkansızı başardık. Bu alanı mesire alanı olarak düşünüyoruz. Orman Bakanlığından gerekli girişimler sonucu izin alarak yaylalarımızın tabii güzelliklerini halkımıza açmak amacındayız. Dedi ve suyumuzun getirilişinde büyük emeği olan Cevat Yaşar’a da teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.