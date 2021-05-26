YÖRÜKYERİ MAHALLESİ YAYLADA MESİRE ALANI İSTİYOR

Akyazı’ya bağlı Yörükyeri Mahallesi doğa harikası yaylalar arasında kurulu en

Bu haber 2021-05-26 23:16:41 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Yörükyeri Mahallesi doğa harikası yaylalar arasında kurulu en eski ve Akyazı’ya en uzak mahallelerden biri.

Son yıllarda yayla turizminin gelişmeye başlaması ile birlikte doğa harikası yaylalara sahip bu mahalle halkını da harekete geçirdi.

Mahalle halkından otobüs işletmecisi Osman Işık’ın öncülüğünde Orman Kalkınma Kooperatifi bünyesinde girişimlerde bulunmaya hazırlanan Yörükyeri Mahallesi sakinleri mesire alanı olarak Alıçlık alanı olarak belirledikleri yaklaşık 25-30 dönümlük alanın mesire alanı olarak uygun olduğunu ve belirlenen bu alanın Orman Bakanlığından 49 yıllığına kiralanması için çalışmalara başlamaya hazırlanıyorlar.

Konu ile ilgili olarak bilgi veren otobüs işletmecisi Osman Işık köyümüzün tabii güzelliklerinden yaylalarımızda bir mesire alanı oluşturmakla mahallemize daha çok insanın gelmesi sağlanacak, halkımızın ürettiği ürünleri gelen misafirlere pazarlayarak ev ekonomilerine katkı sağlanmış olacak. Dedi. Osman Işık bir an önce bu isteğimizin yerine gelmesi için Başta kaymakamlığımız ve Belediyemiz olma üzere, Orman İşletmemiz, ilçenin ileri gelenlerinden ve siyasi partilerimizden destek bekliyoruz. Belirlediğimiz alana rahat bir şekilde ulaşabilmemiz için yaklaşık 500 metrelik bir yolumuza dökülecek mıcır taşı ile bu sorunumuz çözülecek dedi.

Mahalle Muhtarı Musa Şükür de Düşülen Mesire alanı yakınında Hanyeri mevkiinde 30 hanelik bir yerleşim olduğunu ve buradaki vatandaşlarımızın elektriği olmadığını belirterek hem bu yerleşim yeri ve hem de mesire alanı olarak belirlenen yere elektrik verilmesi için SEDAŞ’a müracaat ettiklerini ancak bu güne kadar olumlu bir cevap alamadığını söyledi ve yetkililerin bu konuda da kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

MHP’LİLERİ YAYLADA AĞIRLADILAR

Yörükyeri mahallesi mesire yeri olarak belirledikleri Aluç denilen alanda Akyazı’lı MHP’lileri davet ederek düzenledikleri piknikle misafirlerini ağırladılar ve mesire alanı olarak belirlenen yeri gördüler. Davete MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, MHP’nin Belediye meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu , İksan Özcan ve MHP İl Başkan Yardımcıs Ömür Açba ve bazı MHP’liler katıldılar.