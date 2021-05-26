Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
KENDİ İMKANLARI İLE YAYLAYA SU GETİRDİLER

KENDİ İMKANLARI İLE YAYLAYA SU GETİRDİLER

YÖRÜKYERİ MAHALLESİ YAYLADA MESİRE ALANI İSTİYOR

YÖRÜKYERİ MAHALLESİ YAYLADA MESİRE ALANI İSTİYOR

REŞADİYE MAHALLESİ İSTEDİKLERİ SUYA KAVUŞTU

REŞADİYE MAHALLESİ İSTEDİKLERİ SUYA KAVUŞTU

O’NUN ADI MEVSİM

O’NUN ADI MEVSİM

Vakıf’ta 2 katlı ev alevlere teslim oldu

Vakıf’ta 2 katlı ev alevlere teslim oldu

MADENİ SANATKARLAR ODASINI ZİYARET ETTİLER

MADENİ SANATKARLAR ODASINI ZİYARET ETTİLER

YÖRÜKYERİ MAHALLESİ YAYLADA MESİRE ALANI İSTİYOR

Akyazı’ya bağlı Yörükyeri Mahallesi doğa harikası yaylalar arasında kurulu en
Bu haber 2021-05-26 23:16:41 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Yörükyeri Mahallesi doğa harikası yaylalar arasında kurulu en eski ve Akyazı’ya  en uzak mahallelerden biri.

Son yıllarda yayla turizminin gelişmeye başlaması ile birlikte doğa harikası yaylalara sahip bu mahalle halkını da harekete geçirdi.

Mahalle halkından otobüs işletmecisi Osman Işık’ın öncülüğünde  Orman Kalkınma Kooperatifi bünyesinde girişimlerde bulunmaya hazırlanan Yörükyeri Mahallesi sakinleri mesire alanı olarak Alıçlık alanı olarak belirledikleri yaklaşık 25-30 dönümlük alanın mesire alanı olarak uygun olduğunu ve belirlenen bu alanın Orman Bakanlığından 49 yıllığına kiralanması için çalışmalara başlamaya hazırlanıyorlar.

 Konu ile ilgili olarak bilgi veren otobüs işletmecisi Osman Işık köyümüzün tabii güzelliklerinden yaylalarımızda bir mesire alanı oluşturmakla mahallemize daha çok insanın gelmesi sağlanacak, halkımızın ürettiği ürünleri gelen misafirlere pazarlayarak ev ekonomilerine katkı sağlanmış olacak. Dedi. Osman Işık bir an önce bu isteğimizin yerine gelmesi için Başta kaymakamlığımız ve Belediyemiz olma üzere, Orman İşletmemiz,  ilçenin ileri gelenlerinden ve siyasi partilerimizden destek bekliyoruz. Belirlediğimiz alana rahat bir şekilde ulaşabilmemiz için yaklaşık 500 metrelik bir yolumuza dökülecek mıcır taşı ile bu sorunumuz çözülecek dedi.

 Mahalle Muhtarı Musa Şükür de Düşülen Mesire alanı yakınında Hanyeri mevkiinde 30 hanelik bir yerleşim olduğunu ve buradaki vatandaşlarımızın elektriği olmadığını belirterek hem bu yerleşim yeri ve hem de mesire alanı olarak belirlenen yere elektrik verilmesi için SEDAŞ’a müracaat ettiklerini ancak bu güne kadar olumlu bir cevap alamadığını söyledi ve yetkililerin bu konuda da kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

 MHP’LİLERİ YAYLADA AĞIRLADILAR

Yörükyeri mahallesi mesire yeri olarak belirledikleri  Aluç denilen alanda Akyazı’lı MHP’lileri davet ederek düzenledikleri piknikle misafirlerini ağırladılar ve mesire alanı olarak belirlenen yeri gördüler. Davete MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, MHP’nin Belediye meclis üyeleri Ergün Öztürk, Furkan Çakıroğlu , İksan Özcan ve MHP İl Başkan Yardımcıs Ömür Açba  ve bazı MHP’liler katıldılar.

 

 

 

 

 

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
23:26 - KENDİ İMKANLARI İLE YAYLAYA SU GETİRDİLER
Akyazı’ya bağlı Yörükyeri mahallesi Alıç alanı denilen yaylalarının mesire alanı olması yo...
23:21 - YÖRÜKYERİ MAHALLESİ YAYLADA MESİRE ALANI İSTİYOR
Akyazı’ya bağlı Yörükyeri Mahallesi doğa harikası yaylalar arasında kurulu en...
23:16 - REŞADİYE MAHALLESİ İSTEDİKLERİ SUYA KAVUŞTU
Akyazı’ya bağlı Reşadiye Mahallesi Muhtarı İmdat Yılmaz’ın SASKİ’ye yaptığı müracaat ...
23:13 - O’NUN ADI MEVSİM
Mevsim henüz 6,5 yaşında Teksen Kolleji 1.sınıf öğrencisi....
00:33 - MADENİ SANATKARLAR ODASINI ZİYARET ETTİLER
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonuna bağlı, Türkiye’nin 75 şehrinde 68 dernek ve ...
00:25 - MÜGE ANLININ İKRAM ARACI AKYAZIYA GELİYOR
Akyazı Çevre Eğitim Gençlik ve Spor İzcilik kulübü yöneticileri İbrahim Avcı, Murat Özdemi...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ