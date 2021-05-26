REŞADİYE MAHALLESİ İSTEDİKLERİ SUYA KAVUŞTU

Akyazı’ya bağlı Reşadiye Mahallesi Muhtarı İmdat Yılmaz’ın SASKİ’ye yaptığı müracaat

Bu haber 2021-05-26 23:13:09 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’ya bağlı Reşadiye Mahallesi Muhtarı İmdat Yılmaz’ın SASKİ’ye yaptığı müracaat üzerine ilave içme suyu bulmak için çalışma başlatan SASKİ, çalışmasını tamamladı ve 200 metre derinliğe inerek bulduğu su değerlerinin iyi olmasından sonra da pompasını takarak bulduğu saniyede 4 litre akan suyu ana şebekeye bağlayarak Reşadiye Mahallesinin çekmekte olduğu içme suyu sıkıntısını ortadan kaldırmış oldu.

Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz, özellikle yaz aylarında içme suyu sıkıntısını çektiğimiz içme suyu sıkıntımız SASKİ’nin tamamladığı çalışma sonrası ortadan kalkmıştır. Hem şahsım hem de Mahalle sakinlerim adına Büyükşehir Belediye Başkanımız ile SASKİ Genel müdürü ve diğer yetkililerine teşekkür ediyorum dedi.