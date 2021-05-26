O’NUN ADI MEVSİM

Mevsim henüz 6,5 yaşında Teksen Kolleji 1.sınıf öğrencisi.

Bu haber 2021-05-26 23:10:41 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Mevsim henüz 6,5 yaşında Teksen Kolleji 1.sınıf öğrencisi. Çok da akıllı ve sınıfının da başarılı öğrencisi.

Mevsim, başarılı çalışmaları ve mesleklerini en iyi yapanlar arasında ilk sıralarda yer alan Akyazı’da birlikte çalışırlarken Akyazılıların gönüllerinde adeta taht kurmuş olan, çok sevilen ve de sayılan Ortapedi Uzmanı Op. Dr. Cabbar Yılmaz ile Ferizli İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz’ın ikinci çocuğu.

Anne ve babası hem Mevsim’in hem de abisi Yankı’nın iyi yetişmeleri, memleketine ve milletine yararlı birer birey olmaları için yoğun bir gayretin içindeler. Onlarda bu gayreti boşa çıkarmamak için kendilerine sunulan güzel imkanları en iyi şekilde kullanmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Uyumlu iki kardeşten küçüğü olan Mevsim aynı zamanda moda dünyasını da yakından takip ediyor. Çok güzel ve şık giyiniyor. Özellikle de giydiklerinin kendisine yakışmasına özen gösteriyor.

Mevsimi yakından tanıyanlar ileride tahsili hayatıyla birlikte moda dünyasına girebileceği konusunda hem fikirler. Yine o fikirde olanlar ünü ve başarısı yurt dışına taşmış olan Akyazılı koreograf Fatih Ömercikoğlu’nun bu yeni yıldız adayını görmesi ve tanıması gerektiği konusunda da hemfikirler.

Mevsim’in abisi Yankı ile birlikte anneler günü nedeniyle anneleri Dr. Gülşah Yılmaz’a çiçek verdikten sonra babaları Op.Dr. Cabbar Yılmaz’ın resimlerini çekerken verdiği poza bakıldığında gelecekte iyi bir manken olacağı rahatlıkla görülebiliyor.