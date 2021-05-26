Vakıf’ta 2 katlı ev alevlere teslim oldu
Akyazı ‘ya bağlı Vakıf Mahallesinde Elektrik kontağından çıktığı söylenen Emrullah
Bu haber 2021-05-26 00:36:23 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.
Akyazı ‘ya bağlı Vakıf Mahallesinde Elektrik kontağından çıktığı söylenen Emrullah B. ‘ye ait 2 katlı Ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre Akyazı’ya bağlı Vakıf Mahallesinde Emrullah B.’ye ait 2.inci katı inşaat halinde olan 2 katlı Ev’de Elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Yangını fark eden Ev sakinleri İtfaiyeden yardım istediler.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye gurubuna bağlı ekipler çıkan yangına müdahale ederek söndürdüler.
Yangın uzun uğraşlar sonrası tamamen sönerken 2 katlı Ev kullanılmaz hale geldi. Jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.
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