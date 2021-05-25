MADENİ SANATKARLAR ODASINI ZİYARET ETTİLER

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Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonuna bağlı, Türkiye’nin 75 şehrinde 68 dernek ve UDEF gönüllülerinin bulunmaktadır.
Bu haber 2021-05-25 00:31:14 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

 

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonuna bağlı, Türkiye’nin 75 şehrinde 68 dernek ve UDEF gönüllülerinin bulunmaktadır. Yedirenk Uluslararası Öğrenci derneği de UDEF’e bağlı olarak Sakarya’da eğitim gören  yaklaşık olarak 8000 uluslararası öğrenciye yönelik faaliyetler yürütmektedir. 

Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği, öğrenci, eğitim ve sosyal çalışmalar başlıkları altında onlarca etkinliği kapsamaktadır. Sosyal çalışmalar kapsamında; ülke tanıtım ve yemek günleri düzenlenirken, sosyal ve sportif faaliyetler, tarih ve kültür gezileri yapılmaktadır. Misafir öğrencilerimizin ülkemizin sosyal, kültürel ve toplumsal yapısını öğrenmesi ve kendilerini cennet vatanımızda yalnız hissetmemeleri için de; Uluslararası öğrenci buluşmaları, uluslararası öğrenci pikniği, yaz ve kış kampları ve bayramlaşma programları gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

Uluslararası öğrencilere yönelik sosyal, kültürel faaliyetlerinin yanında uluslararası öğrencilerin ülkeleri ile gerek ülkemiz ekonomisi gerek Sakarya ekonomisine katkı sağlayacak proje faaliyetler düzenlenmektedir. Bu amaçla, Yedirenk Uluslararası Öğrenci Derneği, Müsiad ve Genç Musiad, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Genç Ticaret Köprüsü projesi her yıl düzenlenmektedir. 

Bu kapsamda uluslararası öğrenciler ile işletmelerin, esnafların bir araya getirilmeleri için ziyaret faaliyetleri organize edilmektedir. Bu bağlamda Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin DURMUŞ ve bünyesinde birden fazla uluslararası öğrenci çalıştıran KOÇKAR MAKİNA KİMYA SAN. TIC. A.Ş. imtiyaz sahibi Ali KOÇ’ ziyaret edilmiştir.

Bu ziyaretlerde uluslararası öğrencilerin ülkemiz için bir gönül elçisi oldukları, ülkemiz ile ülkeleri arasında sosyal, ekonomik ve kültürel köprüler kuracakları konuşuldu. Ayrıca Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bir çok uluslararası öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Eğitim süreci normalleşme sürecine geçtiğinde Akyazı’da da uluslararası öğrencileri sayısının artacağını ve bu öğrenciler için neler yapılabileceği konusunda
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