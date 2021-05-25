8 yaşındaki Mert amansız hastalığına yenik düştü

Akyazı Bediltahirbey Mahallesinde 6 yıldır Akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybeden 8 yaşındaki Mert Erus Akyazı’da toprağa verildi
Akyazı Bedilkadirbey Mahallesinden olup Adapazarı’nda ikamet eden Aylin ve Ertürk Erus’un 8 yaşındaki Çocukları Mert Erus 6 yıl önce yakalandığı Akciğer kanseri nedeniyle İstanbulda bir hastanede tedavi görüyordu.
Mert Erus’tan acı haber geldi,8 yaşındaki Mert tedavi gördüğü İstanbul’daki hastanede yaşam savaşını kaybetti
Mert Erus’un cenazesi Badiltahirbey Mahallesindeki baba ocağında alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.