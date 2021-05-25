31 yaşında Öznur Gençtürk Hayatını Kaybetti
Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede yaşayan 31 yaşındaki 1 Çocuk annesi
Bu haber 2021-05-25 00:26:00 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.
Akyazı Kuzuluk Orta Mahallede yaşayan 31 yaşındaki 1 Çocuk annesi Öznur Gençtürk yakalandığı Kanser Hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybetti.
Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle halkından, Ahmet Hızal’ın kızı, Aydın Gençtürk’ün eşi 31 yaşındaki 1 çocuk annesi Öznur Gençtürk 2 yıl önce yakalandığı amansız hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsünde hayatını kaybetti.
Cenazesi Pazar günü Akyazı Kuzuluk Orta Mahalle mezarlığında toprağa verildi.
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