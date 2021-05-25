MÜGE ANLININ İKRAM ARACI AKYAZIYA GELİYOR

Akyazı Çevre Eğitim Gençlik ve Spor İzcilik kulübü yöneticileri İbrahim Avcı, Murat Özdemir, Numan Avcı, ve İrfan Aydemir Kızılay Akyazı Temsilcisi Mustafa Birinci’ye bir ziyaret Gerçekleştirdiler.
Belirlenecek bir günde kan bağışı kampanyası yapmak istediklerini söylediler.
Bunun üzerine Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu yapılan teklifi hemen kabul etti Dernek yöneticilerine teşekkür etti.ve tarih olarak ta 29 mayıs’ı Cumartesi günü Gazisüleymanpaşa camii önünde bağış kabulü yapılması hususunda anlaştılar,
Tarih konusunda anlaşma sağlandıktan sonra Kızılay Akyazı temsilcisi ünlü televizyon sunucusu Müge Anlı ile temasa geçti. Müge Anlı’nın adını taşıyan ikram aracının 29 Mayıs Cumartesi günü Akyazı’ya gelmesi konusunda anlaşma sağlandı.
Mustafa Birincioğlu değerli ablamız Müge Anlı 29 Mayıs Cumartesi günü ikram aracını Akyazı’ya gönderecektir. O gün bizim için ayrı ve unutulmaz bir gün olacaktır. O nedenle Hem Müge Anlı ekibi ve kampanyaya destek veren dernek yöneticilerine bu günden teşekkür ediyorum dedi ve Akyazı’lıları o gün kan bağışı yapmaya davet ett.