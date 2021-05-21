CUMA NAMAZINDA SAĞANAK YAĞMUR

Meteorolojinin Cuma saatinde yağmur uyarısı sonrası Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde cemaat namaz kılarken sağanak yağmura yakalandı, Cemaat yağmur altında Cuma namazı kılması güvenlik kameralarına böyle yansıdı
Meteoroloji Sakarya’da bu gün Cuma namazı saatlerinde sağanak yağmur uyarısı yapmıştı. Akyazı Gazi Süleyman Paşa Camiinde her Cuma namazında olduğu gibi cemaat dışarıya taştı.
Vatandaşlar tam namaza başladığı esnada sağanak yağmurda şiddetli bir şekilde yağmaya başladı, Cami cemaati yağan yağmur altında namazlarını eda ettiler. Vatandaşlar yağmur altında namaz kıldığı esnada güvenlik kameraları da kayıttaydı