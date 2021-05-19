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19 MAYIS’A GENÇLERDEN ARAÇ KONVOYU

19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve spor Bayramı tüm yurtta
Bu haber 2021-05-19 22:29:43 eklenmiş ve 151 kez görüntülenmiştir.

 

19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve spor Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanırken Akyazı ile Spor Müdürlüğü kutlama programı çerçevesinde gençler ve sporcuların araçları ile katıldığı bir araç konvoyu düzenleyerek şehri bir baştan bir başa dolaştı. Dolaşım sırasında Jandarma ve polis teşkilatı da araçları ile konvoya destek verdiler.

 Araçlar marşlarla kornalarla  şehri dolaşırken vatandaşlarda sokaklara çıkarak ve camlardan konvoyda bulunan gençleri alkışladılar.

 Araç Konvoyu Düzcan Petrolden başladı ilçeyi bir baştan bir başa geçerek petrol istasyonlarından geri dönerek Sosyal Gelişim Merkezi önünde programını tamamladı.

 Akyazı İlçe Spor Müdürü Adem Altun konvoyun tamamlamasının ardından programa katılan başta emniyet teşkilatı , olmak üzere jandarma ve Belediye personeline verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
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