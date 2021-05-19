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SAKARYASPOR SEVGİSİ BİR BAŞKADIR

Sakarya Sporun her dalını sever ama futbol Sakarya’lılar için bir başka güzeldir.
Bu haber 2021-05-19 22:01:57 eklenmiş ve 101 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Sporun her dalını sever ama futbol Sakarya’lılar için bir başka güzeldir. Hele hele işin içine Sakaryaspor girerse o zaman o güzellik ve sevgi zirve yapar. Çünkü Sakaryaspor Sakaryalılar için olmazsa olmazdır.

Spor Toto 1. Lige çıkmak için mücadelesini sürdürmekte olan Sakaryaspor’umuz Vansporu eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Şimdi rakibimiz Kırşehir. O’nu da devirdik mi gelsin final. Sakaryasporun elde ettiği bu başarı yürekleri Sakaryaspor sevgisi ile dolu olan Sakarya’yı ayağa kaldırdı. Şehrimiz bayraklarla donatılmaya başlandı.

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk orta Mahalle Muhtarı Murat Çakmakçı da futbolu ve Sakaryasporu sevenlerden sadece bir tanesidir.O da yaptırdığı “ Sakayasporumuza şampiyonluk yolunda başarılar dileriz” pankartıyla kervana katıldı. Muhtar Çakmakçı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “1 O sene, bu sene diyerek Sakaryasporun şampiyon olacağına inanıyorum dedi.
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