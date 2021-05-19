CHP ANKARA MİLLETVEKİLİ BİNGÖL AKYAZI’DA DOSTLARI İLE BAYRAMLAŞTI

CHP Ankara Milletvekili ve Partisinin örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bu haber 2021-05-19 00:27:58 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

CHP Ankara Milletvekili ve Partisinin örgütlenmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl yapılan davete katılmak ve dostları ile bayramlaşmak üzere Akyazı’nın Kepekli mahallesine geldi.

Bayramın ilk günü gerçekleşen bu zitarete CHP Akyazı İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı ile kurt siyasetçi Emir Uzman da katıldı.

Milletvekili Tekin Bingöl bu ziyaret sırasında CHP İlçe Başkanından İlçe teşkilatının çalışmaları hakkında İlçe Başkanı İyiyazıcı’dan bilgi aldı. İsteklerini dinledi. Ve görüşmede elde ettiği bilgileri genel merkeze ileteceğini söyledi.

CHP İlçe Başkanı Mustafa İyiyazıcı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi. “ Değerli Ankara Milletvekilimiz Tekin Bingöl aynı zamanda Akyazı’lıların damadıdır. Eşinin yakınları tarafından yapılan davete katılmak üzere Akyazı’nın Kepekli Mahallesine gelen Milletvekilimizle yaptığımız görüşmede biz yereldeki çalışmalarımızı kendisine ilettik. Kendisi de Genel Merkez çalışmaları hakkında bizleri bilgilendirdi. Dedi.