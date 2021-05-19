EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYIP BELGELERİNİ ALDILAR

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası ile Mesleki Eğitim Merkezi İşbirliği ile açılan Kalfalık ve Ustalık Kurslarına katılan

Bu haber 2021-05-19 00:02:45 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası ile Mesleki Eğitim Merkezi İşbirliği ile açılan Kalfalık ve Ustalık Kurslarına katılan 7 Oda üyesi 4 ay süren jursun ve Ardından yapılan sınavda başarılı olarak muratlarına erdiler.

Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Önal tarafından imzalanan belgeleri alan 3 usta ve 4 kalfa başladığımız kursu başarı ile tamamlayarak belgelerini almış olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek yetkililere teşekkür ettiler.

Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Önal bu tür kursları talep oldukça açacaklarını, amaçlarının sanayimize kalifiye elemanlar yetiştirmektir dediler.