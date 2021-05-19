EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYIP BELGELERİNİ ALDILAR

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Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası ile Mesleki Eğitim Merkezi İşbirliği ile açılan Kalfalık ve Ustalık Kurslarına katılan
Bu haber 2021-05-19 00:02:45 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası ile Mesleki Eğitim Merkezi İşbirliği ile açılan Kalfalık ve Ustalık Kurslarına katılan 7 Oda üyesi 4 ay süren jursun ve  Ardından yapılan sınavda başarılı olarak muratlarına erdiler.

Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Önal tarafından imzalanan belgeleri alan 3 usta ve 4 kalfa başladığımız kursu başarı ile tamamlayarak belgelerini almış olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek  yetkililere teşekkür ettiler.

Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş ve Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Emrah Önal bu tür kursları talep oldukça açacaklarını, amaçlarının sanayimize kalifiye elemanlar yetiştirmektir dediler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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