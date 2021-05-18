AKYAZI BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS AYI TOPLANTISI

CAkyazı Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlığında Akyazı Belediyesi

Bu haber 2021-05-18 00:10:20 eklenmiş ve 8 kez görüntülenmiştir.

C Akyazı Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan başkanlığında Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşti.

Akyazı belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısı yapıldı, Gündemdeki 5 madde oylanırken Başkan Soykan açılış konuşmasında İsrailli kınadı.

Yapılan toplantıda 5 maddelik gündem oylandı 1,2 ve 3.üncü maddeler oy birliği ile komisyonlara havale edilirken Yongalık ve Güzlek Mahallelerinin Kırsal yerleşme konusu ile ilgili maddelere MHP’li üyelerin çekimser oy kullanırken madde oy çokluğuyla kabul edildi

Meclisin açılışında konuşan belediye başkanı Bilal Soykan 2 Haftalık bir gecikmeyle olağan meclis toplantımızı yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Meclis toplantımızın ilçemize ve belediyemize hayırlı olmasını ve hayırlara vesile olmasını diliyor hepinize hoş geldiniz diyorum.Öncelikle geride bırakmış olduğumuz Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Ramazan ayı boyunca yapmış olduğumuz ibadetleri, tutmuş olduğumuz oruçları, verdiğimiz zekat-fitre-sadaka- hayır ve hasanatların Cenabı Allah(cc)tan kabulünü diliyorum.Ramazan ayı ile birlikte başlayan ve giderek şiddetini arttıran Terör Devleti İsrail’in Filistin Devleti ve Halkına uyguladığı zulmü, şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz, Devletimizin ve Milletimizin bekası için gece gündüz demeden mücadele eden tüm şehitlerimize, Zulme karşı boyun eğmeden İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa’ya sahip çıkan ve sonucunda vefat eden Filistinli Kardeşlerimize, Allah (cc) rahmet, yaralılara şifalar acil diliyorum. İnanıyoruz ve biliyoruz ki bütün zalimlerin başına gelen İsrail’in başına da gelecektir. Temenni ediyoruz tıpkı Karabağ’da olduğu gibi Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü de Milletimiz eli ile olsun.Rabbim Devletimizin, Milletimizin ve Hükümetimizin yardımcısı olsun dedi. Ramazan ayı ile birlikte başlayan ve giderek şiddetini arttıran Terör Devleti İsrail’in Filistin Devleti ve Halkına uyguladığı zulmü, şiddetle kınadı ve lanetleyerek, Devletimizin ve Milletimizin bekası için gece gündüz demeden mücadele eden tüm şehitlerimize, Zulme karşı boyun eğmeden İlk Kıblemiz Mescid-i Aksa’ya sahip çıkan ve sonucunda vefat eden Filistinli Kardeşlerimize, Cenabı Allah (cc) rahmet, yaralılara şifalar acil diledi.

Sözlerine devam eden Başkan Soykan İnanıyoruz ve biliyoruz ki bütün zalimlerin başına gelen İsrail’in başına da gelecektir. Temenni ediyoruz tıpkı Karabağ’da olduğu gibi Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü de Milletimiz eli ile olsun, Rabbim Devletimizin, Milletimizin ve Hükümetimizin yardımcısı olsun diyerek Meclis toplantısında alınacak olan karaların İlçemize ve Belediyemize hayırlı olmasını Cenabı Allah(cc) tan diledi.Toplantıya başlamadan önce gündem dışı söz alan belediye Meclis üyesi Abdurrahim Atmaca’da Terör Devleti İsrail’i kınayarak lanetledi.

Meclis oturum ücretleri Filistin’e gönderilecek

Ak Parti gurubu adına gündem dışı konuşan Abdürrahim Atmaca Buruk bir bayram yaşadık, Lanetli kavim İsrail tarafından ilk kıblemiz olan Mescidi Aksa’ya yaptığı zulümleri yaşadık.Lanetli kavim bu zulümleri yaparken maalesef Müslümanlar olarak bir araya gelemedik. Tek kurtuluş olarak sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan görülüyor Allah’ım ona güç kuvvet versin tez günde Mescidi Aksa asıl sahiplerine dönsün dedi. Atmaca meclis oturum ücretlerinin de Filistin’e gönderilmesini istedi.

Gündem dışı konuşmaların ardından gündeme geçildi

Gerçekleşen toplantıda 5 gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı.

Gündemin 1. Maddesi; Akyazı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenip 06.04.2021 tarihli ve 40 no’ lu Meclis Kararı ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince Hukuk Komisyonunda da kabul edildiği şekli ile oy birliği ile kabulüne.

Gündemin 2. Maddesi; 19.04.2021 tarihli ve 155 no’lu Encümen Kararı ile Meclise havale edilen Akyazı Belediyesi 2020 Mali Yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunun 21. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği detaylı incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesinin oy birliği ile kabulüne.

Gündemin 3. Maddesi ; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine istinaden Akyazı Belediyesinde 1 Tam Zamanlı Sözleşmeli Veteriner Personel çalıştırılmasının ve ücretinin belirlenmesine oy birliği ile kabulüne.

Gündemin 4. Maddesi ; İlçemiz Yongalık Mahallesinde İl Özel İdaresi kapsamında köy statüsünde iken Köy Yerleşik Alan Haritalarının bulunmaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.05.2009 tarihinde onaylanan 1/25000 Ölçekli Akyazı-Kuzuluk Termal Turizm Merkezi Planı kapsamında Kırsal Yerleşme Alan lekesinin küçük tutularak köylerin yerleşkesinin dikkate alınmaması, arazi bütünlüğü ve alternatif alan bulunmaması sebebiyle Kırsal Yerleşme alanlarının genişletilmesi talebi ile ilgili olarak Toprak Koruma Kurulunun Kararına istinaden 1.194.622,87 m2’lık alanda toplam 505 adet taşınmaz ile alakalı kamu yararı kararı alınmasının Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in çekimser oy kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne.

Gündemin 5. Maddesi; İlçemiz Güzlek Mahallesinde İl Özel İdaresi kapsamında köy statüsünde iken Köy Yerleşik Alan Haritalarının bulunmaması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.05.2009 tarihinde onaylanan 1/25000 Ölçekli Akyazı-Kuzuluk Termal Turizm Merkezi Planı kapsamında Kırsal Yerleşme Alan lekesinin küçük tutularak köylerin yerleşkesinin dikkate alınmaması, arazi bütünlüğü ve alternatif alan bulunmaması sebebiyle Kırsal Yerleşme alanlarının genişletilmesi talebi ile ilgili olarak Toprak Koruma Kurulunun Kararına istinaden 1.238.866,08 m2’lık alanda toplam 325 adet taşınmaz ile alakalı kamu yararı kararı alınmasının Ergün ÖZTÜRK, İksan ÖZCAN, Furkan ÇAKIROĞLU ve Ahmet ÇETİN’ in çekimser oy kullanması üzerine oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.