SANKİ KITLIKTAN ÇIKMIŞLAR

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Ülke genelinde uygulanan 17 gün süren tam kapanmanın ardından Akyazı'da
Bu haber 2021-05-17 23:52:46 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

 

Ülke genelinde uygulanan 17 gün süren tam kapanmanın ardından Akyazı'da vatandaşlar adeta çarşı merkezinde alışverişe hücum etti. Öyle ki bazı Bankalar ve mağazaların önünde kuyruk oluştu...

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından ilçe merkezinde yoğunluk oluştu, Mağazalar, Bankalar, PTT , SASKİ ve SEDAŞ ödeme vezneleri önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

En çok ilgi gören işyerleri ise 17 gündü kapalı kalan Berberler, Bu sabah işyerlerini açan Berberler yoğunluk nedeniyle randevu sistemiyle çalışmaya başladılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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