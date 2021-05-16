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Daha 19 yaşındaydı Hüseyin Ayar’dan acı haber geldi

Daha 19 yaşındaydı Hüseyin Ayar’dan acı haber geldi

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Daha 19 yaşındaydı Hüseyin Ayar’dan acı haber geldi

Uzun süredir tedavi gören son olarak kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakım
Bu haber 2021-05-16 06:51:46 eklenmiş ve 39 kez görüntülenmiştir.

 

Uzun süredir tedavi gören son olarak kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 19 yaşındaki Hüseyin Ayar hayatını kaybetti.

 Ali Ayar’ın torunu Erol Ayar’ın oğlu olan uzun süredir İlik kanseri nedeniyle tedavi göre son olarak Ankara’da özel bir Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 19 yaşındaki Akyazı Akın sporlu futbolcu Hüseyin Ayar hayatını kaybetti.

 Hüseyin Ayar’ın cenazesi Hastanedeki işlemlerinin ardından muhtemelen yarın ailenin belirleyeceği bir zamanda toprağa verilecek
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