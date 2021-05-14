İLÇE PROTOKOLÜ ÇALIŞAN BİRİMLERLE BAYRAMLAŞTI

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, başkanı Bilal Soykan, Ak Parti ilçe başkanı Mesut Ekrem

Bu haber 2021-05-14 09:31:58 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.