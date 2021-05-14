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İLÇE PROTOKOLÜ ÇALIŞAN BİRİMLERLE BAYRAMLAŞTI

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, başkanı Bilal Soykan, Ak Parti ilçe başkanı Mesut Ekrem
Bu haber 2021-05-14 09:31:58 eklenmiş ve 27 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney,  başkanı Bilal Soykan, Ak Parti ilçe başkanı Mesut Ekrem ve belediye başkan yardımcıları Bayramda görevde olan personeli ziyaret ederek bayramlarını kutladı

 Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı, Bilal Soykan, Akyazı Ak Parti İlçe Başkanı Ali Özer, Mehmet Öztürk ve Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu ile birlikte pandemi kuralları çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Toplum Sağlığı, İtfaiye, Zabıta ve Temizlik işlerinde görevli çalışanları ziyarette bulunarak Ramazan Bayramını kutladılar.

 Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan Bayramda görevi başında olan çalışanlarımızı ziyaret ederek Ramazan Bayramlarını kutladık dedi.
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