AKYAZI’DA İSRAİL’E TEPKİ KONVOYU

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için

Bu haber 2021-05-13 13:45:04 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.