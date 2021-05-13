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AKYAZI’DA İSRAİL’E TEPKİ KONVOYU

AKYAZI’DA İSRAİL’E TEPKİ KONVOYU

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AKYAZI’DA İSRAİL’E TEPKİ KONVOYU

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için
Bu haber 2021-05-13 13:45:04 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için Akyazı'da konvoy düzenlenip basın bildirisi okundu

 Akyazı STK Platformlarınca işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy düzenlendi.

 Kaymakamlık ’tan alınan izinle yapılan saat 22.30'da Düzcanlar Petrol önünden başlayan konvoy Ada Caddesini takip edip, Sosyal Gelişim Merkezi önüne geldi.

Burada yapılan basın açıklaması, Belediye başkanı Bilal Soykan’ın konuşmasının ardından yapılan dua ile sona erdi.
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