AKYAZI’DA İSRAİL’E TEPKİ KONVOYU

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için Akyazı'da konvoy düzenlenip basın bildirisi okundu
Akyazı STK Platformlarınca işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için konvoy düzenlendi.
Kaymakamlık ’tan alınan izinle yapılan saat 22.30'da Düzcanlar Petrol önünden başlayan konvoy Ada Caddesini takip edip, Sosyal Gelişim Merkezi önüne geldi.
Burada yapılan basın açıklaması, Belediye başkanı Bilal Soykan’ın konuşmasının ardından yapılan dua ile sona erdi.