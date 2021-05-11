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MESLEKLERİNDE DUAYENLER

Birçok meslek teknoloji karşısında unutulmakla yüz yüze kalmıştır.
Bu haber 2021-05-11 22:46:50 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

 

Birçok meslek teknoloji karşısında unutulmakla yüz yüze kalmıştır. Yorgancılık ve terzilik bu mesleklerden sadece ikisidir.

Akyazı’da yorgancılık denince ilk akla gelen isim hiç kuşkusuz İsmail Yamak’tır.İsmail Yamak 14 yaşında çırak olarak başladığı yorgancılık mesleğinde bugün 57 yılını tamamlamış durumdadır. 71 yaşında olan yamak Mesleğini çok sevdiğini ve yaşadığım ve sağlığım elverdiği süre için de mesleğimi sürdüreceğim diyor.

 Unutulmaya yüz tutmuş bir diğer meslek ise terziliktir. Teknoloji öncesi ilçede en geçerli mesleklerden biri olan terzilik bu günlerde adeta can çekişiyor. Buna rağmen mesleğini hala sürdüren isimlerin başında ise Terzi Mecit Uygun ve Mehmet Tonyalı geliyor. Tonyazlı mesleğinde 70 yılını Mecit Uygun ise 60 yılını geride bıraktı. 83 lük ve 80 lik iki usta bir çok meslek gibi biz de zor günlerden geçiyoruz. Diyen her iki duayen terzi her şeye rağmen mesleğimizi severek sürdürmenin gayreti içindeyiz dediler.

 
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