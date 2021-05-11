56 yaşındaki emekli İmam koronaya yenildi

Akyazı Ömercikler Mahallesinde yaşayan yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybeden emekli İmam Kadir Karahan Bedil Kazancı Mahallesinde toprağa verildi.
Akyazı Ömercikler Mahallesinde ikamet Cahit, Cevat ,Turan ve Orhan Karahan’ın kardeşleri olan yakalandığı Korona virüs salgın Hastalığı nedeniyle Hastanede tedavi göre 56 yaşındaki emekli imam Kadir Karahan tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybetti.
Cenazesi bu gün saat 11.00’de hanesinde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Bedil Kazancı aile mezarlığında toprağa verildi