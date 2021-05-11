SASKİ SUYU BULDU REŞADİYELİLER MUTLU

Akyazı’nın Reşadiye Mahallesinde SASKİ tarafından başlatılan sondaj çalışmalarında

Bu haber 2021-05-11 08:28:39 eklenmiş ve 153 kez görüntülenmiştir.