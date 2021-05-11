SASKİ SUYU BULDU REŞADİYELİLER MUTLU
Akyazı’nın Reşadiye Mahallesinde SASKİ tarafından başlatılan sondaj çalışmalarında
Bu haber 2021-05-11 08:28:39 eklenmiş ve 153 kez görüntülenmiştir.
Akyazı’nın Reşadiye Mahallesinde SASKİ tarafından başlatılan sondaj çalışmalarında sona gelindi aranan suya ulaşıldı.
Bilhassa yaz mevsimlerinde su sıkıntısı yaşayan Reşadiyeliler memnun oldular.
Reşediye Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz sondaj çalışmalarında sona gelindiğini aranılan su fazlasıyla bulundu. Şimdi sıra suyun analizinde. Analiz çalışmasının olumlu çıkması halinde pompalar takılacak ve borularla ana şebekeye bağlanacak. Böylece su sıkıntımız sona erecek. SASKİ yöneticilerine teşekkür ediyoruz dedi.
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