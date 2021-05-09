KAYMAKAM PAZARI DENETLEDİ

Akyazı’da Çarşamba günü açılırken tam kapanma nedeniyle bu hafta Cumartesi günü açılan

Bu haber 2021-05-09 09:12:00 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da Çarşamba günü açılırken tam kapanma nedeniyle bu hafta Cumartesi günü açılan Pazaryerinde giriş ve çıkışlarda sıkı denetimler vardı.

Akyazı’da Çarşamba günleri açılan tam kapanma nedeniyle geçici olarak açılışı Cumartesi değiştirilen Pazaryerinde sıkı denetimler vardı.

Pazaryerinde esnaflar 3 er metre ara ile tezgahlarını açarken Pazar girişinde Zabıta, Jandarma ve Polis ekiplerince HES kontrolü yapılırken maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlar sık sık uyarıldı.

Pazara yürüme mesafesi ile gelme kuralına genelde uyulurken azda olsa gelen Polis ekipleri tarafından Araçlarda bulunanların evrak kontrolleri yapıldı

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney beraberinde Akyazı belediye başkan yardımcısı Ali Özer, İlçe Emniyet Müdür vekili baş komiser İsak Göz ve Zabıta müdürü Hasan Saka ile birlikte Pazaryerini denetlediler.

Akyazı ilçe kaymakamı Yakup Güney vatandaşlar ve Pazar esnafıyla sohbet ederek maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu