KÜÇÜCEK'TE SİLAHLI SALDIRI

Akyazı Küçücek Mahallesi Fabrikalar yolu Mudurnu kenarında silahlı kavgada Fatih Ü. Adlı kişi Tabancayla yaralandı.
İlk gelen bilgilere göre Akyazı Küçücek Mahallesi Mudurnu deresi kenarı Fabrikalar yolunda aralarında husumet bulunan K.G. Fatih Ü. Arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Fatih Tabancadan çıkan kurşunla ayaklarından yaralandı
Ayaklarına 2 kurşun isabet eden Yaralı Fatih Ü. Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Fatih Ü. Burada yapılan müdahaleler sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Jandarma olaya karışan K.G.’yi yakalama çalışmaları başlattı