ÇARŞAMBA PAZARI CUMARTESİ GÜNÜ AÇILACAK

Akyazı Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç Son alınan karar doğrultusunda

Bu haber 2021-05-07 20:44:38 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Bakkallar Odası başkanı Hüseyin Kaliç Son alınan karar doğrultusunda Akyazı’da kapalı pazaryerinde kurulan Çarşamba pazarı Cumartesi günü saat 10.00-17.00 arasında açık olacak dedi..

Kaliç Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle kurulamayan Akyazı Çarşamba Pazarının Cumartesi günü Saat: 10.00-17.00 arasında açık olacağını açıkladı

Sadece Sebze, Meyve

Hüseyin Kaliç İçişleri Bakanlığı Pazaryerleri Genelgesi nedeniyle Pazar yerlerinde sadece sebze, meyve, yaş sebze ve meyve ile fide satışlarının yapılacak. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecektir dedi.

Kaliç Genelge ile birlikte Pazaryerlerinde koronavirüs tedbirlerinin uygulanacağı ve giriş-çıkışlarda HES kodu sorgulaması Maske mesafe Hijyen uygulamaları eskiden olduğu gibi devam edeceğini vurguladı

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