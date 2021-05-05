Vali Kaldırım başkan Soykan’a taziyeye geldi uygulama noktalarını denetledi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’a taziye

Bu haber 2021-05-05 18:51:31 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’a taziye ziyaretinde bulunduktan sonra ilçedeki Polis ve Jandarma uygulama noktalarında denetim yaptı, Sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım geçtiğimiz Pazartesi günü babasını toprağa veren Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ı Kuzuluk’taki evinde ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretti sonrası beraberinde Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ile birlikte ilçe giriş çıkışlarında bulunan uygulama noktalarında denetimlerde bulundu.

Vali Kaldırım ilçede yapımı devam eden Sağlıklı Yaşam Merkezi inşaatını ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi aldı. Kaldırım daha sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık ocağını ziyaret etti,



