Genç yaşta koronaya yenilmişti adına Srilanka’da su kuyusu açıldı

Akyazı’da Koronavirüs salgın hastalığına yakalanarak hayatını kaybeden 38 yaşındaki

Bu haber 2021-05-05 18:46:37 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.