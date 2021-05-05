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Genç yaşta koronaya yenilmişti adına Srilanka’da su kuyusu açıldı

Akyazı’da Koronavirüs salgın hastalığına yakalanarak hayatını kaybeden 38 yaşındaki
Bu haber 2021-05-05 18:46:37 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da Koronavirüs salgın hastalığına yakalanarak hayatını kaybeden 38 yaşındaki 2 çocuk babası Deniz Kocaman için Sri Lanka’da ailesi tarafından su kuyusu açıldı.

Akyazı Taşburun Mahallesinden olan Topçusırtı Mahallesinde ikamet Deniz Kocaman (38) geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve burada yapılan sağlık kontrolleri sonucu Korona Virüse yakalandığı tespit edilmişti.

 Akyazı Devlet hastanesinden Sakarya Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edilen 2 Çocuk babası 38 yaşındaki Deniz Kocaman yaklaşık 1 haftadır yoğun bakım ünitesinde 23 Şubat 2021 tarihinde hayatını kaybetmişti.

 Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde ikamet eden Kocaman ailesi Deniz Kocaman adına srilanka’da su kuyusu açtırarak sosyal medyada paylaştı
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