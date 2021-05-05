ASIRLİK ÇINAR GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Akyazı Cumhuriyet Mahallesi halkından Çelik ailesinin asırlık çınarı geçirdiği kalp krizi sonrası
Bu haber 2021-05-05 01:02:02 eklenmiş ve 74 kez görüntülenmiştir.
Akyazı Cumhuriyet Mahallesi halkından Çelik ailesinin asırlık çınarı geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti..
Emekli Öğretmen Osman ve Cevdet Çelik’in babaları, Emekli Öğretmen Mustafa Çelik’in kayınpederi Miktat Çelik vefat etti.
98 yaşında vefat eden Miktat Çelik’in cenazesi 4 Mayıs Salı saat 11.00 de Cumhuriyet Mahallesi Özsoy Petrolü arkasındaki evinde alınan helallik ve kılınan namazı sonrası merkez aile kabristanlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
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