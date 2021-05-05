ASIRLİK ÇINAR GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Akyazı Cumhuriyet Mahallesi halkından Çelik ailesinin asırlık çınarı geçirdiği kalp krizi sonrası

Bu haber 2021-05-05 01:02:02 eklenmiş ve 74 kez görüntülenmiştir.