DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağının başlaması ile birlikte denetimlerini üst seviyeye çıkarmak suretiyle Akyazı ve yurt genelinde kapanmaya uymayı yükselmek için aralıksız denetim yapıyorlar.
Akyazı Emniyeti ve jandarması birlikte hareket ederek Akyazı’ya giriş çıkış yapanlara sıkı denetimden geçiriyorlar.
Özellikle E-5 ve oto yoldan Akyazı’ya girişlerinde önlem alan polis ve jandarma sıkı denetimlerini sürdürürken amaçlarının alınan sokağa çıkma yasağına herkesin uymasını sağlamak ve böylece Covit-19 illetinden en kısa sürede kurtulmak olduğunu söylediler.