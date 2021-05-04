DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR

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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağının başlaması ile birlikte
Bu haber 2021-05-04 23:43:49 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağının başlaması ile birlikte denetimlerini üst seviyeye çıkarmak suretiyle Akyazı ve yurt genelinde kapanmaya uymayı yükselmek için aralıksız denetim yapıyorlar.

 Bir taraftan polis kendi bölgesinde, jandarma da kendi bölgesinde insanları yasağa uyma konusunda uyarırken, diğer taraftan yaptıkları denetimlerde  yasağa uymayanlara ceza yazmayı da ihmal etmiyorlar.

Akyazı Emniyeti ve jandarması birlikte hareket ederek Akyazı’ya giriş çıkış yapanlara sıkı denetimden geçiriyorlar.

Özellikle E-5 ve oto yoldan Akyazı’ya girişlerinde önlem alan polis ve jandarma sıkı denetimlerini sürdürürken amaçlarının alınan sokağa çıkma yasağına herkesin uymasını sağlamak ve böylece Covit-19 illetinden en kısa sürede kurtulmak olduğunu söylediler.

  
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