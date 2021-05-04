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10 Yaşındaki hafız Muhammet’ten babaya son veda

Akyazı Küçücek Mahallesinde yaşayan Parkinson hastası 56 yaşındaki Abdullah Köymen vefat etti.
Bu haber 2021-05-04 04:24:37 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Küçücek Mahallesinde yaşayan Parkinson hastası 56 yaşındaki Abdullah Köymen vefat etti.10 Yaşındaki hafız Muhammet babasını dualarla uğurladı

İlçemiz Küçücek İstiklal Mahallesi halkından Akyazı belediyesi eski meclis üyesi Harun Köymen in amcasının oğlu 56 yaşındaki Abdullah Köymen yakalandığı Parkinson hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü evinde hayatını kaybetti.

Abdullah Köymen’in cenazesi saat 14.00’te hanesinde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenazede Abdullah Köymen’in 10 yaşındaki hafız olan oğlu Muhammet babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı

Cenazeye Köymen ailesinin yakınlarının yanı sıra Hendek belediye başkan yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, Akyazı belediyesi zabıta müdürü Hasan Saka ve sevenleri katıldı
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