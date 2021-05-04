10 Yaşındaki hafız Muhammet’ten babaya son veda

Akyazı Küçücek Mahallesinde yaşayan Parkinson hastası 56 yaşındaki Abdullah Köymen vefat etti.10 Yaşındaki hafız Muhammet babasını dualarla uğurladı
İlçemiz Küçücek İstiklal Mahallesi halkından Akyazı belediyesi eski meclis üyesi Harun Köymen in amcasının oğlu 56 yaşındaki Abdullah Köymen yakalandığı Parkinson hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü evinde hayatını kaybetti.
Abdullah Köymen’in cenazesi saat 14.00’te hanesinde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenazede Abdullah Köymen’in 10 yaşındaki hafız olan oğlu Muhammet babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı
Cenazeye Köymen ailesinin yakınlarının yanı sıra Hendek belediye başkan yardımcısı Hüdaverdi Bahadır, Akyazı belediyesi zabıta müdürü Hasan Saka ve sevenleri katıldı