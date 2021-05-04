Direk devrilince 4 Sokağa internet verilemiyor
İnönü Mahallesinde devrilen Telekom direği nedeniyle sokağa emniyet şeridi çekildi.
Bu haber 2021-05-04 04:15:14 eklenmiş ve 19 kez görüntülenmiştir.
İnönü Mahallesinde devrilen Telekom direği nedeniyle sokağa emniyet şeridi çekildi.4 Sokağa İnternet hizmeti verilemiyor.
İnönü Mahallesinde bakımsızlık nedeniyle devrilen Telekom direği nedeniyle Mahalle Muhtarı tarafından tehlike arz etmemesi için sokağa emniyet şeridi çekilerek Araç ve Yaya trafiğine kapatıldı.
Devrilen Telekom’a ait direk nedeniyle İnönü Mahallesinde 7004,7006,7008 ve 7083 nolu sokaklarda yaşayan vatandaşlar İnternet hizmeti alamıyorlar
Yorumlar
Diğer Akyazı Güncel haberleri