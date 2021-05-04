Başkan Soykan Babası Ahmet Soykan’ı toprağa verdi

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın uzun yıllardır yatakta tedavi gören ve yakalandığı Koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 92 yaşındaki babası Ahmet Soykan’ı toprağa veridi
Kuzuluk Orta Mahalle halkında Dursun, Ömer, Akyazı Belediye başkanı Bilal, Halit ve Yusuf Soykan'ın Uzun zamandır evde tedavi gören geçtiğimiz günlerde Koronavirüs salgın Hastalığı nedeniyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan babaları Ahmet Soykan hayatını kaybetti.
Ahmet Soykan hanesinde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Kuzulu Şose Mahallesindeki aile mezarlığında dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze namazını ilçe Müftüsü Kamil Özcan Demir kıldırırken ,Cenaze namazını Cenazeye Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Karapürçek kaymakamı Gökhan İçen,Ak Parti il baaşkanı Yunus Tever. İl ve İlçe protokolü, Siyasi parti ilçe başkanları, İlçe belediye Başkanları, Daire müdürleri ve çok sayıda sevenleri katıldı