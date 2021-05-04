Başkan Soykan Babası Ahmet Soykan’ı toprağa verdi

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan’ın uzun yıllardır yatakta tedavi gören ve yakalandığı

Bu haber 2021-05-04 04:09:02 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.