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ÇELİK AİLESİ ASIRLIK ÇINAR BABALARINI KAYBETTİ

Akyazı Cumhuriyet mahallesi halkından Çelik ailesi asırlık çınar babalarını
Bu haber 2021-05-03 18:26:08 eklenmiş ve 270 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Cumhuriyet mahallesi halkından Çelik ailesi asırlık çınar babalarını kaybetmenin acısı ile sarsıldı.

Emekli Öğretmen Osman ve Cevdet Çelik’in babaları, Emekli Öğretmen Mustafa Çelik’in kayınpederi Miktat Çelik  vefat etti.

98 yaşında vefat eden Miktat Çelik’in cenazesi 4 Mayıs 2021 Salı (Yarın) saat 11.00  de Cumhuriyet Mahallesi Özsoy Petrolü arkasındaki evinde kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verilecek.

Merhume amcamız Miktat Çelik’e Allah’tan rahmet Çelik ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz BİZİM AKYAZI
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