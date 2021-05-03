ÇELİK AİLESİ ASIRLIK ÇINAR BABALARINI KAYBETTİ

Akyazı Cumhuriyet mahallesi halkından Çelik ailesi asırlık çınar babalarını

Bu haber 2021-05-03 18:26:08 eklenmiş ve 270 kez görüntülenmiştir.