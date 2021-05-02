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SASKİ’DEN REŞADİYE MAHALLESİNDE SONDAJ ÇALIŞMASI

SASKİ Akyazı’nın Reşadiye Mahallesinde Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz’ın özellikle yaz aylarında içme suyumuz
Bu haber 2021-05-02 23:49:01 eklenmiş ve 65 kez görüntülenmiştir.

 

SASKİ Akyazı’nın Reşadiye Mahallesinde Mahalle Muhtarı İmdat Yılmaz’ın özellikle yaz aylarında içme suyumuz yetmiyor şeklindeki müracaatı üzerine mahallede sondaj çalışması başlattı.

 Yaz aylarında içme suyumuzda azalma söz konusudur. Yine Mahallemizin nüfusu da artmaktadır. Ayrıca içme suyu kaliteli olmadığı için mahallemizdeki su kaynaklarından istifade edenlerinde bulunması içme suyumuzun bir hayli azalmasına neden olmaktadır. Diyen muhtar İmdat Yılmaz müracaatımızı kabul edip çalışma başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Saski Genel Müdürü Yiğit Turan’a teşekkür ediyorum dedi.

Muhtar Yılmaz sondaj çalışmasının 4. Gününde 80 metreye inildiğini, 200 metreye inilmesinin planlandığını bu seviyede kaliteli ve yeterli  miktarda temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşmayı beklediklerini sözlerine ekledi.
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