KIZILAY AKYAZI TEMSİLCİLİĞİ YARDIM DAĞITIMINI SÜRDÜRÜYOR

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu ve Kızılay gönüllüsü ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk,

Bu haber 2021-05-02 13:32:40 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu ve Kızılay gönüllüsü ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, daha önce belirledikleri yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara hazırladıkları Ramazan Yardımı paketlerini kendi araçları ile dağıtımını sürdürüyorlar.

Yaptığımız çalışmalardan büyük zevk alıyoruz diyen iki kanka yönetici mübarek Ramazan ayında kimsenin yiyecek sıkıntısı çekmemesi için bütün imkanlarımızı seferber ettik dediler. Dağıtımını yaptıkları yardım paketleri için destek verenlere de teşekkür ettiler.