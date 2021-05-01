Akyazılı Yavuz Selim birinci oldu

Akyazılı Yavuz Selim Günkızıl, TRT'de yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i

Bu haber 2021-05-01 11:39:10 eklenmiş ve 40 kez görüntülenmiştir.

Akyazılı Yavuz Selim Günkızıl, TRT'de yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda birinci oldu.

Geçtiğimiz Aralık ayında vefat eden Hüseyin Harputoğlu hocanın yetiştirdiği Sakaryalı Yavuz Selim Günkızıl, TRT'de yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'na katıldı.

Yarışmada bugün Serdal Avcı, Cüneyt Osmanoğlu, Yavuz Selim Günkızıl, Aziz Bilici ve Bilal Yılmaz yarıştı. Jüri heyetinin puanlarıyla Yavuz Selim Günkızıl 297 puan ile birinci oldu. Misafir hocaların puanları da Yavuz Selim Günkızıl'dan yana oldu. Günkızıl misafir hocalardan 92 puan alarak toplamda 389 puan aldı.

Yarışmanın sonuçlarına göre Günkızıl, 389 puan alarak yarışmada bu akşamın birincisi oldu.

Yavuz Selim Günkızıl, yarışmada yaptığı konuşmada, " Akyazı'da Hüseyin Harputoğlu hocamdan ilim tahsil ettim, hafızlığımı onunla yaptık. Kıraatta Harputoğlu hocamdan almayı Rabbim nasip etti. Hüseyin hocamın kıraat dersine girdik. En son dersimizi okuduk. Mezun olduk. Bize '10 gün izin yapın' dedi. Biz izne ayrıldık. Hocamızın vefat haberini aldık. Son görüşmemiz son dersimizdi" dedi.

Öte yandan Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu ve Osman Eğin hocaların jüri heyetini oluşturduğu yarışmaya günlük kazananlar haftada bir yapılan hafta finaline katılıyor.

Hafta birincileri de Ramazan ayı sonunda finale katılıyor. Gün birincilerine 3 tam altın hediye ediliyor.



