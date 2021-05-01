Tamirciler de kapsam dışı olması gerekiyor

Akyazı Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası başkanı Sezgin Durmuş 18 günlük tam

Bu haber 2021-05-01 00:34:06 eklenmiş ve 23 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası başkanı Sezgin Durmuş 18 günlük tam kapanma süresinde Oto elektrikçi, oto motor ve zirai aletler traktör tamircilerimizin kapsam dışı bırakılması gerekiyor.

Akyazı Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası başkanı Sezgin Durmuş bir çok çiftçimizden ve kapsam dışı iş alanlarındaki araçların tamir ve bakımları nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Sezgin Durmuş Akyazı Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası olarak 20 günlük tam kapanma süresinde oto elektrikçiler, Oto motor ve zirai aletler traktör tamircilerimizin kapanmaya dahil edilmesi sorunlara sebep olduğunu görüyoruz kapsama alınan çok sektörden daha önemli olduğunu akışın devamını sağlamak için değerli yetkililerden bu konuyu değerlendirmelerini Bekliyoruz dedi.