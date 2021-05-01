Akyazılı Emekli Vali Çotur’un eşi vefat etti

Akyazılı Emekli Vali Saim Çotur’un eşi 3 Çocuk Annesi emekli Öğretmen Ünzile

Bu haber 2021-05-01 00:02:15 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.