Akyazılı Emekli Vali Çotur’un eşi vefat etti
Akyazılı Emekli Vali Saim Çotur’un eşi 3 Çocuk Annesi emekli Öğretmen Ünzile
Bu haber 2021-05-01 00:02:15 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.
Akyazılı Emekli Vali Saim Çotur’un eşi 3 Çocuk Annesi emekli Öğretmen Ünzile Çotur Antalya’da toprağa verldi
Elâzığ, Isparta, Zonguldak, Afyon, Antalya ve Kahraman Maraş Valiliği yapan İçişleri Sadettin Tantan’ın döneminde İçişleri bakanlığı görevinde bulunan Akyazılı emekli vali Saim Çotur’un eşi 80 yaşındaki emekli öğretmen Ünzile Çotur vefat etti.
Emekli olduktan sonra Antalya’ya yerleşen Çotur ailesi,Ünzile Çotur’un vasiyeti üzerine Antalya’ya defnedildiği öğrenildi.Ünzile Çotur’un ölüm haberi Akyazı’da büyük üzüntü yarattı
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