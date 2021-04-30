KÜÇÜCEKLİ SAVAŞ AİLESİ BİR BÜYÜĞÜNÜ KAYBETMENİN ACISI İLE SARSILDI

Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesi Halkından kalp krizi sonucu hayatını kaybeden

Bu haber 2021-04-30 23:58:55 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.