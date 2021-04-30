KÜÇÜCEKLİ SAVAŞ AİLESİ BİR BÜYÜĞÜNÜ KAYBETMENİN ACISI İLE SARSILDI
Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesi Halkından kalp krizi sonucu hayatını kaybeden
Bu haber 2021-04-30 23:58:55 eklenmiş ve 16 kez görüntülenmiştir.
Akyazı’ya bağlı Küçücek Mahallesi Halkından kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 83 yaşındaki Nezir Savaş göz yaşları arasında defnedildi.
Merhum Mustafa Savaş’ın öğlu, Halim Savaş’ın ağabeyi, Aydın ve Yılmaz Savaş’ın babaları olan Nezir Savaşın cenazesi evinde alınan helallik ve kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.
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