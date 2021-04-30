YALÇIN ÖĞRETMEN KORONA KURBANI 30 NİSAN 2021
Karapürçek’te yaşayan Korona tedavisi gördüğü Hastanede hayatını kaybeden
Bu haber 2021-04-30 20:54:48 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.
Karapürçek’te yaşayan Korona tedavisi gördüğü Hastanede hayatını kaybeden Öğretmen Yalçın Demir toprağa verildi.
Karapürçek’te Şehit Hüseyin Zorlu İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Yalçın Demir, bir süre önce koronavirüs salgın hastalığına yakalandı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Demir, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yalçın Demir, verdiği yaşam savaşını kaybetti. Öğretmen Yalçın Demir’in cenazesi Karapürçek Cumhuriyet Mahallesindeki hanesinde alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardında aile mezarlığında toprağa verildi
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