MHP’DEN AYAKKABI BOYACILARINA ZİYARET

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli Denizbank yanında belediye tarafından kendilerine

Bu haber 2021-04-30 15:31:02 eklenmiş ve 34 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli Denizbank yanında belediye tarafından kendilerine ayrılan alanda faaliyetlerini sürdüren ayakkabı boyacılarını ziyaret etti.

Dertli bu ziyarette hem ayakkabılarını boyattı hem de sohbet edip sorunlarını dinledi.

Bu ziyaretim doğru ve güzel bir ziyaret oldu. Sohbetimiz sırasında bana isteklerini aktardılar. Ben de bu isteklerini Belediye Başkanına aktarıp sonuçlarını takip etme sözü verdim.

Tatlı bir sohbetti kendilerine kolaylıklar dileyerek teşekkür ettim dedi.