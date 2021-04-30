AKYAZI KOOPERATİFLERİNDEN KISITLAMA AYARI

Coronavirüs salgınının tehlikeli boyutlarda seyretmesi üzerine alınan tam kapanma kararı ile birlikte Akyazı ve Kuzuluk taşıma kooperatifleri Sakarya’ya gidiş gelişlerlşerinde yeni düzenlemeye gittiler.
Kooperatif Başkanlarından alınan bilgiye göre 17 günlük kısıtlama süresi içinde Akyazı’dan Adapazarı’na 07.---07.30, 07.30-08.00- 08.30, 12-17.00-18.00 saatlerinde ,
Adapazarı’ndan Akyazı’ya 08.00-08.45- 10.00-14.00- 18.00- 19.00,
Kuzulık Kooperatifi Kuzuluk’tan Adapazarı’na 07.00-08.00 saatlerinde, Adapazarı’ndan Akyazı’ya 16.00-18.-00 saatleri arasında yolcu taşıyabilecekler.