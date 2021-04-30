AKYAZI KOOPERATİFLERİNDEN KISITLAMA AYARI

Coronavirüs salgınının tehlikeli boyutlarda seyretmesi üzerine alınan tam kapanma kararı ile

Bu haber 2021-04-30 15:10:34 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.