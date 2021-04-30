Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
Tamirciler de kapsam dışı olması gerekiyor

Tamirciler de kapsam dışı olması gerekiyor

Duriye Kobya Dualarla ebediyete uğurlandı

Duriye Kobya Dualarla ebediyete uğurlandı

Akyazılı Emekli Vali Çotur’un eşi vefat etti

Akyazılı Emekli Vali Çotur’un eşi vefat etti

KÜÇÜCEKLİ SAVAŞ AİLESİ BİR BÜYÜĞÜNÜ KAYBETMENİN ACISI İLE SARSILDI

KÜÇÜCEKLİ SAVAŞ AİLESİ BİR BÜYÜĞÜNÜ KAYBETMENİN ACISI İLE SARSILDI

YALÇIN ÖĞRETMEN KORONA KURBANI 30 NİSAN 2021

YALÇIN ÖĞRETMEN KORONA KURBANI 30 NİSAN 2021

TAM KAPANDIK AMA ! HERŞEY ESKİSİ GİBİ LEBALEP

TAM KAPANDIK AMA ! HERŞEY ESKİSİ GİBİ LEBALEP

AKYAZI KOOPERATİFLERİNDEN KISITLAMA AYARI

Coronavirüs salgınının tehlikeli boyutlarda seyretmesi üzerine alınan tam kapanma kararı ile
Bu haber 2021-04-30 15:10:34 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

 

Coronavirüs salgınının tehlikeli boyutlarda seyretmesi üzerine alınan tam kapanma kararı ile birlikte Akyazı ve Kuzuluk taşıma kooperatifleri Sakarya’ya gidiş gelişlerlşerinde yeni düzenlemeye gittiler.

Kooperatif Başkanlarından alınan bilgiye göre 17 günlük kısıtlama süresi içinde Akyazı’dan Adapazarı’na 07.---07.30, 07.30-08.00- 08.30, 12-17.00-18.00 saatlerinde ,

Adapazarı’ndan  Akyazı’ya 08.00-08.45- 10.00-14.00- 18.00- 19.00,

Kuzulık Kooperatifi Kuzuluk’tan Adapazarı’na 07.00-08.00 saatlerinde, Adapazarı’ndan Akyazı’ya 16.00-18.-00 saatleri arasında yolcu taşıyabilecekler.

 Kooperatif yetkilileri araçlarımızla belirtilen yerlere seyahat edecek olanların mutlaka izin belgelerinin yanlarında olması gerektiğini hatırlattılar.
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
00:35 - Tamirciler de kapsam dışı olması gerekiyor
Akyazı Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası başkanı Sezgin Durmuş 18 günlük tam...
15:47 - MHP’DEN AYAKKABI BOYACILARINA ZİYARET
MHP Akyazı İlçe Başkanı Ali Dertli Denizbank yanında belediye tarafından kendilerine...
15:30 - AKYAZI KOOPERATİFLERİNDEN KISITLAMA AYARI
Coronavirüs salgınının tehlikeli boyutlarda seyretmesi üzerine alınan tam kapanma kararı i...
01:38 - 18 gün tam kapanmaya Bayram da eklenince
Alınan karla Ülke genelinde 18 gün tam kapanmanın içerisine Ramazan Bayramıda eklenince Ak...
16:25 - NİLÜFERHATUN MTAL’DE TEKSTİL TEKNOLOJİSİNE GEÇİLDİ
Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibar...
18:37 - AKYAZI TERMİNALİNE İLK KAZMA
Yıllardan beri eksik olan ve bu eksikliği büyük ölçüde hissedilen Akyazı terminalinin teme...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2021 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ