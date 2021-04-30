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ARAÇ SÜRÜCÜSÜNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Akyazı’da yol çalışmaları için Yongalık Mahallesinde bulunan Akyazı istikametine seyir
Bu haber 2021-04-30 15:08:37 eklenmiş ve 37 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’da yol çalışmaları için Yongalık Mahallesinde bulunan Akyazı istikametine seyir halindeki Büyükşehir Belediyesine ait Kamyon yolda son anda yolda fark ettiği Kaplumbağayı güvenli alana bıraktı.

 Akyazı’da yol çalışmalarına katılan Büyükşehir Belediyesine ait Damperli Kamyon Akyazı Yongalık mahallesine seyir halindeyken son anda yoldan karşıya geçmek isteyen Kaplumbağayı fark edince ani bir manevra yaparak ezilmesini önledi.

Kamyondan inerek yoldaki Kaplumbağayı alarak güvenli bir alana bırakan Kamyon sürücüsü Emin Başer Yol çalışması nedeniyle Akyazı’ya bağlı Yongalık Mahallesinden Akyazı istikametine seyir halindeyken son anda yolda Kaplumbağa gördüm ani bir manevrayla Kamyonu durdurdum. Kamyondan inerek yoldan karşıya geçmek isteyen Kaplumbağa’yı alarak gitmek istediği yönde güvenli bir alana bıraktım sonuçta oda bir can taşıyor dedi.
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