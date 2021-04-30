ARAÇ SÜRÜCÜSÜNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Akyazı’da yol çalışmaları için Yongalık Mahallesinde bulunan Akyazı istikametine seyir halindeki Büyükşehir Belediyesine ait Kamyon yolda son anda yolda fark ettiği Kaplumbağayı güvenli alana bıraktı.
Kamyondan inerek yoldaki Kaplumbağayı alarak güvenli bir alana bırakan Kamyon sürücüsü Emin Başer Yol çalışması nedeniyle Akyazı’ya bağlı Yongalık Mahallesinden Akyazı istikametine seyir halindeyken son anda yolda Kaplumbağa gördüm ani bir manevrayla Kamyonu durdurdum. Kamyondan inerek yoldan karşıya geçmek isteyen Kaplumbağa’yı alarak gitmek istediği yönde güvenli bir alana bıraktım sonuçta oda bir can taşıyor dedi.