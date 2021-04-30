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KÜÇÜCEKLİ EKER AİLESİ YASTA

Akyazı’ya bağlı Küçücek mahallesinin köklü ailelerinden Eker ailesi bir
Bu haber 2021-04-30 01:45:22 eklenmiş ve 44 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı’ya bağlı Küçücek mahallesinin köklü ailelerinden Eker ailesi bir büyüğünü kaybetmenin acısı ile sarsıldı.

 Atatürk İlkokulu emekli öğretmenlerinden Cemil Eker’in eşi, Mimar Kürşat Eker ve Ayşe Dilşad Eker’in  anneleri Nedret Eker rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli’deki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

 Bugün sabah saatlerinde vefat eden Nedret Eker’in cenazesi Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde Küçücek Mahallesindeki ikametgahında  alınan helallik ve kılınan cenaze namazı sonrası Küçücek Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi.

Merhume Nedret Eker’e Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI


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