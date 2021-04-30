Eski Futbolcu Fatih Sarı Hastaneye kaldırıldı

Süper lig ve 1.ligde birçok kulüpte oynayan Eski Futbolcu ve Antrenör Fatih Sarı yakalandığı

Bu haber 2021-04-30 01:43:34 eklenmiş ve 17 kez görüntülenmiştir.