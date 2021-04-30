Eski Futbolcu Fatih Sarı Hastaneye kaldırıldı

Süper lig ve 1.ligde birçok kulüpte oynayan Eski Futbolcu ve Antrenör Fatih Sarı yakalandığı Covit 19 hastalığı sonrası evinde karantinaya alındı. Fatih Sarı'nın durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.
Aralarında İstanbulspor,Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor. Boluspor gibi birçok takımlarda Futbol oynadıktan sonra Antrenörlüğe başlayan 44 yaşındaki Akyazılı Fatih Sarı yakalandığı Koronaavirüs salgın hastalığı nedeniyle evdeki karantina altına alınmıştı.
Karantina sürecinde çeşitli şikayetleri olan Fatih Sarı fenalaşınca yakınları tarafından çağrılan Ambulansla hastaneye kaldırıldı